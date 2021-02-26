Новини • Вирок Стерненку

Протестувальники проти вироку Стерненку висловлювали претензії до судової системи, я не побачив заклику відпускати, - "слуга народу" Корнієнко

5 50169
Протестувальники проти вироку Стерненку висловлювали претензії до судової системи, я не побачив заклику відпускати, - "слуга народу" Корнієнко
Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що протести проти вироку активісту Сергію Стерненку показують ставлення народу до судової системи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

За словами парламентарія, фракція "СН" свідомо не висловлює свою позицію щодо судового вироку.

"Немає позиції у фракції. І це не хаос, це свідоме рішення фракції - не висловлювати позицію. Чому? Тому, що у фракції є люди, які за одну позицію і за іншу позицію", - сказав депутат.

Також Корнієнко прокоментував чергові чутки про виключення депутатів із фракції через суперечки.

Читайте: Стерненко перебуває в окремій камері СІЗО з додатковими заходами безпеки, - адвокат Масі Найєм

"Я прокоментую спекуляції, які одне зі ЗМІ так званих запустило, що там когось виженуть, хтось вийде, фракція розвалиться. Це буде в сотий раз, коли "фракція розвалилася через розбіжності", - сказав Корнієнко.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнов радіє, що вирок Стерненку має антиукраїнський характер: "Це вирок порядкам, які панували в країні сім років"

Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

Протестувальники на вул. Банковій під будівлею Офісу Президента оголосили про безстрокову акцію протесту з 27 лютого.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • OLGA 1cb0b678
    ЗЕленою пліснявою бельма заволокло Протестующие против приговора Стерненко высказывали претензии к судебной системе, я не увидел призыва отпускать, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 4719 Протестующие против приговора Стерненко высказывали претензии к судебной системе, я не увидел призыва отпускать, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2233 чи що Протестующие против приговора Стерненко высказывали претензии к судебной системе, я не увидел призыва отпускать, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 7851 Протестующие против приговора Стерненко высказывали претензии к судебной системе, я не увидел призыва отпускать, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2233 Люди були з плакатами - СВОБОДУ СТЕРНЕНКО Протестующие против приговора Стерненко высказывали претензии к судебной системе, я не увидел призыва отпускать, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2233 Протестующие против приговора Стерненко высказывали претензии к судебной системе, я не увидел призыва отпускать, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2233 Протестующие против приговора Стерненко высказывали претензии к судебной системе, я не увидел призыва отпускать, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2233
  • ViXP
    Завтра посмотришь, балабол
  • Ан Мур
    А ще знаєте, як зараз кажуть «от система не змінилась».

    І це такий маркер насправді - хто вам скаже про систему - заряджайте йому з ноги. Тому що саме ці люди - от буквально - в 2019-му не казали про систему, а казали - от все це Порошенко, не зробив, не звільнив, не призначив. Тобто не було системи - був конкретно хто винен - Порошенко.

    А зараз система. Не переплутайте.
    А я от інакше поверну. От був Порошенко - і при всіх його складних і суперечливих відносинах з Трухановим і з вже покійним Кернесом, з усією піздобратією «довіряй ділам» і з такими ж непростими стосунками з тим же Аваковим - не сидів Стерненко. Не сидів і не судив його приморський суд за викрадення за 300 гривень.
    І Антоненко не сидів. І Кузьменко. І Дугарь.
    І не було таких ганебних рішень і вироків.
    Тому буду вас, *****, періодично годувати цією «системою». І нагадувати. Вибачайте.
    Sergii Iesipov
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини