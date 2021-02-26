Режим "тиші" на Донбасі практично припиняє працювати, - Резніков

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає, що режим припинення вогню на Донбасі припиняє працювати.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Прямий", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми дійсно в липні місяці досягли режиму "тиші" завдяки додатковим заходам і доволі довго його тримали. Кількість загиблих і поранених значно впала. На жаль, сьогодні я теж змушений констатувати, що цей режим "тиші" практично припиняє працювати в тому ідеальному варіанті, як раніше", - сказав Резніков.

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Він наголосив, що російська сторона заявляє про те, що режим припинення вогню порушує Україна і посилається на звіти СММ ОБСЄ. "Вони не пропускають повноцінно моніторингові патрулі СММ ОБСЄ на територію, яка сьогодні підконтрольна російській владі, під виглядом коронавірусу, або ще чогось. І тому СММ ОБСЄ іноді фіксує постріли і вибухи, але на запитання де це було вони кажуть "ми не можемо сказати, це було в семи кілометрах від нас", - розповів віцепрем'єр.

За його словами, окупанти провокують українську армію для того, щоб отримати вогонь у відповідь. "А я нагадаю, що за статутом ООН кожна держава має право на самооборону і наші військові це знають. Вони мають право на самооборону, тому в разі необхідності, якщо вони будуть вважати, що є загроза нашим позиціям вони мають право на вогонь у відповідь. І вони це зроблять", - наголосив Резніков.