Новини • Боротьба з коронавірусом

В Україні зафіксували сім випадків несприятливих наслідків після імунізації, але вони несерйозні, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

12 40139
МОЗ України повідомило про 7 несприятливих події з імунізації в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, одне повідомлення надійшло з Чернігівської області та шість - з Черкаської області.

"Станом на 25 лютого надійшли перші повідомлення про несприятливі події з імунізації. Вони несерйозні", - повідомив Ляшко.

Як повідомлялося, за минулу добу вакцинували проти коронавірусу 1179 осіб.

Також читайте: COVID-вакцину Pfizer дозволили зберігати у звичайних холодильниках для ліків протягом двох тижнів

Топ коментарі

  • Atman 9af553dd
    не значні ..це які? так скажи олень. чи просто субфібрільна, чи то набряк Квінке! ))
  • Nataliia Radchenko
    Слово вакцинування тепер не звучатиме -ховатимуться засловом ІМУНІЗАЦІЯ! Бояться назвати те гівно вакциною?
  • ViXP
    Почти пол процента вакцинированных пострадали от побочных эффектов в первый же день вакцинации? Амбициозно...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини