МОЗ просить регіони переглянути епідситуацію: ризик зростання випадків COVID-19 по країні високий

Міністерство охорони здоров'я України заявило, що нині існує високий ризик зростання кількості випадків коронавірусу в країні. У зв'язку з цим міністерство просить регіони переглянути епідеміологічну ситуацію.

Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Ризик зростання кількості випадків по країні доволі високий. Найвищий рівень госпіталізацій у перерахунку на 100 тисяч населення ми фіксуємо в Івано-Франківській, Вінницькій, Закарпатській та Чернівецькій областях. Насторожує динаміка госпіталізацій у Житомирській і Миколаївській областях, та в Києві. Тому ми звернулися до голів державних адміністрацій із проханням провести засідання комісій ТЕБ та НС, переглянути епідситуації, і якщо це необхідно, вжити додаткових обмежувальних карантинних заходів", - заявив Ляшко.

За його словами, таке зростання захворюваності є прогнозованим.

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