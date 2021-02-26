Робота щодо "ПриватБанку" показує, що антикорупційна система працює, але у нас велика проблема в судовій реформі, - Венедіктова

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова наголошує на необхідності судової реформи в Україні.

Про це вона сказала в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

За словами Венедіктової, судова реформа – це запит суспільства номер один.

"У нас велика проблема в судовій реформі. Це факт... І дуже неприємно, що закон, ухвалений у 2019 році, не виправдав очікувань, які ми мали. Але зараз компетентні органи, котрі відповідають за судову реформу, зроблять все для того, щоб підготувати якісний законопроєкт. Над ним працюють і профільний парламентський комітет, і комісія з правової реформи при Президенті із залученням експертів, які обізнані в цій сфері. Судова реформа – це запит суспільства номер один. І я, як прокурор, відчуваю це щодня. У судах шалені навантаження, брак ресурсу", - зазначила вона.

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Венедіктова також підкреслила, що до суду щодня направляють щонайменше 11 проваджень щодо корупційних правопорушень.

"За минулий рік їхня кількість зросла на 20% і становить сьогодні 3 тисячі обвинувальних актів. До суду також направлено 2 тисячі проваджень щодо привласнення та розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем. Сама антикорупційна інфраструктура – НАБУ, САП, ВАКС – також дає результат. Однак кількість проваджень набагато більша, ніж суд може розглянути, тому питання в тому, коли цей маховик запрацює на повну. Але вже є дуже гарні результати. Робота щодо "ПриватБанку" показує, що антикорупційна система працює", - наголосила Венедіктова.

Нагадаємо, Володимир Яценко - колишній заступник голови правління "ПриватБанку", його підозрюють у розтраті коштів в особливо великих розмірах. Вранці 22 лютого генпрокурор Венедіктова підписала йому підозру - і вже через годину Яценко чартером вилетів з Дніпра до Відня. НАБУ і "Украерорух" спрацювали як одне ціле: літак розвернули в районі Львова і посадили в Борисполі, Яценка затримали.