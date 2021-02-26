Санкції проти Росії продовжаться, поки вона не припинить окупацію частини України, - МЗС Литви

Литва буде прагнути зберігати введені проти Російської Федерації санкції доти, поки та не виведе свої збройні сили і не припинить незаконну окупацію частини території України, заявляють у Міністерстві закордонних справ Литовської держави.

"Ми продовжимо послідовно проводити політику невизнання незаконної анексії Криму і Севастополя і будемо прагнути зберігати санкції ЄС і інші міжнародні санкції проти Російської Федерації доти, поки Росія не виведе свої збройні сили і не припинить незаконну окупацію частини території України", - наголошується в заяві МЗС Литви, поширеній в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

МЗС Литви заявляє про свою рішучу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

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"Ми рішуче засуджуємо військову агресію Росії проти України, яка почалася сім років тому і триває досі, а також незаконну анексію Криму і Севастополя, що є грубим порушенням міжнародного права. Сьогодні, враховуючи положення резолюції 68/262 Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, ми настійно закликаємо Російську Федерацію поважати суверенітет і територіальну цілісність України", - йдеться в заяві.

Також зовнішньополітичне відомство Литви закликало РФ припинити систематичне порушення прав людини і придушення основних свобод в незаконно анексованому Криму, а також припинити репресії щодо правозахисників, журналістів, членів громадянського суспільства, особливо кримських татар, і скасувати заборону на діяльність Меджлісу - органу самоврядування кримських татар.

"Ми закликаємо звільнити всіх незаконно ув'язнених громадян України. Ми також закликаємо Російську Федерацію припинити мілітаризацію Кримського півострова і забезпечити безперешкодний і вільний прохід усіх судів через Керченську протоку в Азовське море і назад", - вказали в міністерстві.