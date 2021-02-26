Чернівецька область може потрапити до "червоної" зони, якщо зростатиме кількість госпіталізованих, - Ляшко

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що ситуація з коронавірусом у Чернівецькій області погіршується і регіон може потрапити до "червоної" зони.

Про це повідомив у ході брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, завтра МОЗ може скликати засідання національної комісії ТЕБ та НС для посилення карантинних обмежень у Чернівецькій області.

"Тому що це вже буде третій день, коли індикатори в Чернівецькій області три дні поспіль будуть перевищувати норми. Що буде підставою для оголошення в області червоного рівня епідеміологічної небезпеки", - зазначив Ляшко.

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