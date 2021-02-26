Розслідування у справі, в якій фігурував нинішній Президент США Байден, припинено правомірно, - МВС

У МВС зазначають, що кримінальне провадження №62020000000000236 було закрито 23 вересня 2020 року (а це ще за кілька місяців до проведення виборів Президента США) у зв'язку з відсутністю складу злочину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"З цим рішенням не погодився заявник Віктор Шокін і його адвокати. Вони звернулися зі скаргою на дізнавача поліції в суд. Детально ознайомившись з матеріалами провадження, 25 лютого 2021 року суд ухвалив свій вердикт: у задоволенні скарги відмовити (справа №757/42457/20-к)", - йдеться в повідомленні.

У МВС додали, що поліція закрила справу на законних підставах.

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Як повідомлялося, раніше суддя Печерського суду Києва Сергій Вовк зобов'язав відкрити справу через "неправомірне втручання" колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена в діяльність ексгенпрокурора Віктора Шокіна. 10 листопада стало відомо, що Національна поліція закрила кримінальне провадження стосовно Джозефа Байдена, яку було порушено за заявою ексгенпрокурора Шокіна.

Раніше Шокін заявив, що в 2016 році його звільнили з посади генпрокурора через тиск колишнього віцепрезидента США Байдена. Шокін вважає, що причиною стало розслідування діяльності компанії Burisma, до правління якої входив син Джо Байдена Хантер. 20 січня 2021 року новий президент США Джо Байден склав присягу 46-го глави держави.

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