Порошенко про окупацію Криму в лютому 2014 року: У заблокованому спецпризначенцями РФ аеропорту Сімферополя мене вперше в житті назвали бандерівцем

П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко поділився спогадами про драматичні події в Криму в кінці лютого 2014 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"У тому, що замисел відтяти Крим у голові у росіян народився задовго до 2014 року, сумнівів тепер немає ні в кого. Тоді ж, наприкінці зими чотирнадцятого у нас була надія. Ми хотіли вірити, що в Криму підняла голову лише місцева п’ята колона. Що Москва її підбурює, але не наважиться на пряме військове втручання. Що шляхом діалогу з місцевою кримською елітою вдасться взяти ситуацію під контроль", - пояснив Порошенко.

"У вже заблокованому російськими спецпризначенцями аеропорту Сімферополя мене вперше в житті назвали бандерівцем. Так я отримав це почесне звання, яким росіяни величали мене протягом усього мого президентства. Вибратися з летовища, оточеного озброєними російськими спецслужбовцями, вдалося з двох причин. По-перше, добре згрупувався завдяки спортивним навичкам. По-друге, ангелами-охоронцями виявилися журналісти, які зібралися в аеропорту", - згадує лідер "Європейської Солідарності".

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За словами Порошенка, до Верховної Ради Криму він йшов із пропозицією створити спільну робочу групу Верховної Ради України і Верховної Ради Криму і разом відновити спокій в Криму. Безумовно і тільки на основі територіальної цілісності України.

"У кількох коротких виступах, у тому числі і перед агресивним натовпом, я неодмінно наголошував, що Крим — це Україна, і ніяк інакше. Утім, зайти до порожньої Верховної Ради (бо насправді жодних! голосувань там не відбувалося) я так і не зміг. Її вже оточили зелені чоловічки з дулами автоматів, що стирчали з-під одягу, і виразним російським акцентом — чи то московським, чи то рязанським, чи то нижегородським", - розповів п'ятий президент.

Лідер "ЄС" підкреслив, що в тій ситуації альтернативи застосуванню сили не було. Але саме сил і не вистачало.

"Армію невпинно скорочували з 1991 року. А за чотири роки президентства Януковича російська агентура остаточно доруйнувала оборону. Від Збройних Сил залишили тільки назву. Що могли — розпродали, що не змогли вторгувати — розкурочили і розкомплектували. Шини поспускали, баки осушили, техніку вивели з ладу, людей скоротили і деморалізували", - зазначає п'ятий Президент.

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"Це мають знати усі, в тому числі й актори, які трагічної для України весни 2014 року знімалися в російській комедії і торочили, ніби ми один народ, а тепер кумедно тупотять ніжкою, хто здав Крим", – зауважив Порошенко.

"Знадобилися роки, щоб відновити армію. І потрібні ще десятиліття, щоб зміцнити її до рівня, більш-менш паритетного з російськими збройними силами. Для цього нам треба стати повноправними членами НАТО", – резюмує лідер "Європейської Солідарності".