Західні країни потребують висококваліфікованих фахівців, тому поїхати працювати легально надзвичайно складно, - експертка

Українські заробітчани обирають країни материкової Європи, а не Америку, яку звикли вважати країною великих можливостей.

Про це в коментарі УНІАН повідомила генеральна директорка рекрутингової компанії "Перша Віза" Руслана Бровчук.

Посилаючись на дані Міжнародної організації праці, вона розповіла, що епідемія завдала значного удару по світовій економіці, що призвело до зростання безробіття.

"Особливо від безробіття постраждали такі регіони, як Латинська Америка, країни Карибського басейну, Південна Європа і Південна Азія. Однак ці країни українські трудові мігранти рідко вибирають. Адже в пріоритеті залишаються Америка і Євросоюз", - сказала вона.

Експертка зазначила, що коронавірус сильно вдарив по США, де рівень безробіття перевищив 14% у квітні 2020 року і залишався вище 10% ще три місяці. Станом на грудень цей показник був 6,7%. Що стосується країн Євросоюзу, то, наприклад, Німеччина в 2020 році з 44,8 млн робочих місць втратила 477 тисяч. При цьому рівень безробіття зупинився на позначці в 4%.

За словами Бровчук, в одній з улюблених країн українських заробітчан - Польщі - в умовах пандемії рівень безробіття також зріс до 6,1%, але залишився нижче прогнозованого раніше рівня.

Експертка зазначила, що зараз українці вибирають країни материкової Європи, а не Америку, яку звикли вважати країною великих можливостей. І в цьому головну роль відіграють бюрократичні моменти. Адже отримати американську візу для пересічних українців завжди було чимось на межі фантастики.

"Потрібно чітко розуміти, що в Сполучених Штатах вимагають висококваліфікованих фахівців, таких як програмісти, медики, інженери вищої категорії. Ще з 2017 року в країні впроваджується програма RAISE, що в перекладі означає піднесення - вона спрямована на зниження припливу низькокваліфікованих осіб з-за кордону, які, на думку політиків, живуть на соціальні допомоги. Тому поїхати працювати в Америку легально надзвичайно складно", - вважає експертка.

Як повідомляв УНІАН, Європа внаслідок зростання внутрішнього безробіття посилила контроль на кордоні, що призвело до збільшення кількості депортацій українців, які нелегально працюють.

Експерти застерігають українців від спроби виїхати за кордон на нелегальну роботу, оскільки існує ризик несплати або неповної оплати за виконану роботу. Також можливий варіант невиконання приймаючою стороною обіцяних умов проживання заробітчанина. Також у нелегала можуть забрати паспорт, нібито на реєстрацію та оформлення, і не повернути його, тоді людина стає фактично прикутою до цієї роботи.

Раніше польські ЗМІ повідомили про те, що в польському місті Отвоцьк громадянина України не пустили в квартиру, яку він винаймав ще з кількома особами, коли дізналися, що він заразився коронавірусом.