До Верховного Суду надійшов позов від "112 Україна": Телеканал оскаржить запровадження санкцій

До Касаційного адміністративного суду Верховного Суду надійшов позов телеканалу "112", щодо якого вжито санкції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Верховного Суду.

"25 лютого 2021 року до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду надійшов позов ТОВ "Телерадіокомпанія "112-ТВ", яким оскаржується Указ Президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", а саме п. 4 додатка № 2, відповідно до якого застосовано санкції до позивача", - йдеться в повідомленні

Позову, який надійшов до суду, присвоєно реєстраційний номер справи - № 9901/40/21.

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Нагадаємо, 2 лютого ввечері президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох фактично належних йому каналів - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ вступав в дію з опівночі, провайдери почали відключати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді прийняла рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.

Згідно з опитуванням, 50% жителів України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne і ZIK.