Новини • Агресія Росії проти України, Оборона

Компанія "Рубін-2017" готова почати поставки в ЗСУ великокаліберних снарядів, але функціонери Міноборони з головою занурилися в інтриги, - Сенченко

4 89137
Компанія "Рубін-2017" готова почати поставки в ЗСУ великокаліберних снарядів, але функціонери Міноборони з головою занурилися в інтриги, - Сенченко
Від початку 2021 року Українська компанія "Рубін-2017" спільно з ДП "Павлоградський хімічний завод" успішно провела заводські випробування двох типів снарядів великих калібрів власного виробництва.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат V, VI, VII скликань, в.о. заступника голови Адміністрації Президента в 2014 році, голова Всеукраїнського правозахисного руху "Сила права" Андрій Сенченко, передає Цензор.НЕТ.

Так, за його словами, в середині січня завершено заводські випробування уламково-фугасних снарядів калібру 152 мм для артилерійської системи "Гіацинт", а цього тижня компанія завершила заводські випробування уламково-фугасних снарядів калібру 152 мм для артсистеми "Акація". Обидва типи снарядів споряджені сучасною якісною вибухівкою виробництва Павлоградського заводу.

Сенченко зазначив, що на березень заплановано заводські випробування елементів і повного заряду типу Ж47 для системи "Гіацинт".

""Рубін-2017" є єдиним в України діючим виробником снарядів великих калібрів. Всі розробки компанія виконує за власні кошти. Для організації виробництва державні кошти також не залучались.

Виробник готовий у березні провести наступний етап випробувань снарядів, але для цього необхідно дочекатись затвердження програми цих випробувань у Центральному науково-дослідному інституті Міноборони.

Проблема за малим – негайно поставити інституту відповідне завдання. Але для цього треба припинити паперовий пінг-понг та інтриги, в які з головою занурились функціонери оборонного відомства, що свідомо знищують вітчизняне виробництво снарядів великих калібрів", - написав він.

Також Сенченко додав, що компанія "Рубін-2017" готова в першому півріччі поточного року завершити всі етапи випробувань и розпочати постачання Збройним Силам України комплектних пострілів для артсистеми "Гіацинт" і снарядів для системи "Акація".

Також читайте: Виробники озброєння вимагають від Шмигаля внести зміни до постанови Кабміну. ДОКУМЕНТ

Компанія Рубін-2017 готова почати поставки в ЗСУ великокаліберних снарядів, але функціонери Міноборони з головою занурилися в інтриги, - Сенченко 01

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Cheba AtWork
    Ну да, Петя с Зелею лично склады подрывали, Юля в это время в засаде сидела, всё видела!

    PS Ты конечно станешь всё отрицать, мол не было такого, но и при твоей бахине, когда она была премьеркой, рвались снаряды в Новобогдановке... Но бахиня точно не увиновата...
  • Шрек Баблокат
    и только Святая Преподобная Баба Йуля Валадымиравна спасет Украину.. просто похихикает с лилиПутиным и подпишет кабальные контракты с "Газпромом", с "Роснефтью" и другими кошельками Путиена, и тогда Ваня Силима будет рад и счастлив..
  • Cheba AtWork
    То, что эта компания что-то делает в инициативном порядке и за собственные средства, и есть её главная проблема. Она должна сидеть на попе ровно и ждать, пока ей выдадут выгодный заказ. Не просто так, естественно, а за хороший откат. А то, посмотри на них, умники какие. Взялись что-то разрабатывать без разрешения. Так потом ещё и захотят, чтобы и в минобороны начали выполнять свои должностные обязанности.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини