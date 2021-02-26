Компанія "Рубін-2017" готова почати поставки в ЗСУ великокаліберних снарядів, але функціонери Міноборони з головою занурилися в інтриги, - Сенченко
Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат V, VI, VII скликань, в.о. заступника голови Адміністрації Президента в 2014 році, голова Всеукраїнського правозахисного руху "Сила права" Андрій Сенченко, передає Цензор.НЕТ.
Так, за його словами, в середині січня завершено заводські випробування уламково-фугасних снарядів калібру 152 мм для артилерійської системи "Гіацинт", а цього тижня компанія завершила заводські випробування уламково-фугасних снарядів калібру 152 мм для артсистеми "Акація". Обидва типи снарядів споряджені сучасною якісною вибухівкою виробництва Павлоградського заводу.
Сенченко зазначив, що на березень заплановано заводські випробування елементів і повного заряду типу Ж47 для системи "Гіацинт".
""Рубін-2017" є єдиним в України діючим виробником снарядів великих калібрів. Всі розробки компанія виконує за власні кошти. Для організації виробництва державні кошти також не залучались.
Виробник готовий у березні провести наступний етап випробувань снарядів, але для цього необхідно дочекатись затвердження програми цих випробувань у Центральному науково-дослідному інституті Міноборони.
Проблема за малим – негайно поставити інституту відповідне завдання. Але для цього треба припинити паперовий пінг-понг та інтриги, в які з головою занурились функціонери оборонного відомства, що свідомо знищують вітчизняне виробництво снарядів великих калібрів", - написав він.
Також Сенченко додав, що компанія "Рубін-2017" готова в першому півріччі поточного року завершити всі етапи випробувань и розпочати постачання Збройним Силам України комплектних пострілів для артсистеми "Гіацинт" і снарядів для системи "Акація".