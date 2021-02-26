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Епідситуація із коронавірусом в Україні напружена, високий ризик зростання кількості хворих, - Ляшко

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Епідситуація із коронавірусом в Україні напружена, високий ризик зростання кількості хворих, - Ляшко
Епідемічна ситуація щодо поширення коронавірусу в Україні на сьогодні досить напружена.

Про це заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Епідситуація з розповсюдженням коронавірусу досить напружена в Україні. Це характерно також для країн Європи", - сказав Ляшко.

За його словами, ризик зростання кількості випадків в країні досить високий. Найвищий рівень госпіталізацій в перерахунку на 100 тисяч населення зараз реєструють в Івано-Франківській, Вінницькій, Закарпатській та Чернівецькій областях. Насторожує динаміка зростання кількості госпіталізацій в Житомирській і Миколаївській областях і в Києві.

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"Тому ми звернулися до голів державних адміністрацій з проханням провести засідання комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, подивитися епідситуацію, і якщо це необхідно, вжити додаткових обмежувальних карантинних заходів", - заявив Ляшко.

Він додав, що таке зростання захворюваності є прогнозованим.

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Топ коментарі

  • Юрий Дан
    Так вакцину привезли, надо людей по пугать чтоб быстрей делали вакцинацию !
  • Андрій Сокілко
    це ще чому? на які наукові дослідження Ви спираєтесь, коли це пишете?
  • Меркава
    Ті хто агітував щепитись, пишуть, шо побігли швиденько на антитіла тести здавати і шо вже, як виявилось, перехворіли, та не знають, коли саме, сцикуни.
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