Як би Путін не намагався хизуватися, але окупація Криму стала початком падіння Росії, - євродепутат Кубілюс

Окупація Криму та військова агресія Росії проти України стали поворотним пунктом історії та початком двох фундаментальних процесів: падіння Росії у всіх аспектах власного розвитку і прискорення руху України до демократії.

Таке переконання під час онлайн-дискусії "Кримська платформа: дорожня карта для деокупації", організованої за сприяння Світового конгресу українців та Представництва України при ЄС, висловив співголова Парламентської асамблеї Східного партнерства EURONEST, депутат Європарламенту Андрюс Кубілюс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У зв’язку із 7-ю річницею окупації Криму варто подивитися на ці події з точки зору ширшої історії. Колись наприкінці століття історики, які писатимуть історію Європейського континенту, чітко зазначать, що окупація Криму за всієї драматичності була дуже важливим моментом початку двох головних історичних траєкторій. Україна почала рух до Західної інтеграції, до прогресу та розвитку. З іншого боку, як би Путін не намагався хизуватися тим, як він окупував Крим, саме з цього моменту Росія розпочала рух униз. Не лише тому, що санкції за агресію виявилися болючими. Для цього авторитарного режиму ця історична подія стала дуже невдалою", - сказав європейський політик.

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Він зауважив, що деокупація Криму може відбутися у майбутньому в результаті масштабних політичних подій, в яких Україна відіграватиме дуже важливу роль. Україна після подій на Євромайдані почала наближатися до Заходу, попри біль та втрати. У минулому році почалися події в Білорусі, де люди також почали вимагати змін, і приклад України став фактором, який надихав їх до боротьби за власне демократичне майбутнє. Вже цього року масштабні події розгортаються в Росії, і не лише навколо справи Навального, яка запустила широкий рух вже російського народу до усвідомлення власної гідності, не в останню чергу – завдяки прикладам в Україні та в Білорусі. Тобто, ситуація почала змінюватися в усьому регіоні.

"Я не знаю, яким чином події розгортатимуться в Росії. Це дійсно дуже новий момент. Ми можемо бути вдячними (високому представнику ЄС) Боррелю за його пригоди в Москві. Дедалі більше думки в ЄС (щодо стосунків з Росією) почали змінюватися під тиском тектонічних подій у всіх сферах. Революція на Майдані, окупація Криму, агресія Росії на сході України. Потім - Білорусь, зараз – Росія, це те, що я хотів би бачити, це історичний момент. Він забере певний час, але я переконаний, що ще зможу побачити на власні очі процес деокупації Криму і, ймовірно, перетворення Росії в європейську демократію", - наголосив Кубілюс.

Він зауважив, що з точки зору таких тектонічних змін наступне десятиліття буде вирішальним. За цей час Україна зможе далеко просунутися на шляху європейської інтеграції та стати набагато ближчою до ЄС, що, за його словами, залежить не лише від дій українців, а й від дій Євросоюзу.

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"Я бачу, що Білорусь отримає можливість стати дійсно демократичною країною, існують також можливості для трансформації в Росії. Це не буде просто. Ми не знаємо, хто прийде після Путіна, і навряд чи після цього Росія перетвориться на європейську демократію. Ймовірно, цей процес забере певний час. Але після цих трансформацій питання деокупації Криму буде набагато більш реалістичним та відкриє можливості для пошуку найкращих рішень", - сказав депутат Європарламенту.