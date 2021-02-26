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Деокупація Криму - спільне завдання для світової спільноти, - Зеленський

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Деокупація Криму - спільне завдання для світової спільноти, - Зеленський
Нині влада України здійснює конкретні кроки для деокупації Криму.

Про це президент України Володимир Зеленський написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні День спротиву окупації Криму. Вперше за роки після анексії півострова Україна робить конкретні кроки для повернення захопленої території. Деокупація Криму - це спільне завдання для світової спільноти, яка об'єднується на майданчику Кримської платформи. Крим - це Україна!", - зазначив глава держави.

Як повідомлялося, МЗС закликає міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на РФ.

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Топ коментарі

  • Alex Lodje
    "Деоккупация Крыма - общая задача для мирового сообщества", - сказал Зеленский и ушел в короткий отпуск.
  • Антон Чигур
    Ты по что Стерненка заспдил, членограй?!
  • Valery Greff
    Это вместо того, чтоб устранить причину? А вiслюк-то стрелочник...
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