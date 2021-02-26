Естонія закликає РФ піти з Криму і звільнити всіх політв'язнів, - МЗС

Естонія закликає Росію припинити переслідування в окупованому нею Криму, звільнити всіх політв'язнів і "піти з півострова".

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомляє МЗС Естонії.

"Крим - це Україна. З моменту анексії минуло 7 років. Наша політика невизнання залишається незмінною. На знак солідарності з кримськими татарами і українцями ми закликаємо Росію припинити переслідування, звільнити всіх політичних в'язнів, дотримуватися норм міжнародного права, піти з півострова", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше посольство США в Україні закликало РФ у сьому річницю від початку окупації Криму повністю припинити окупацію півострова, звільнити всіх українських політичних в'язнів, яких вона несправедливо утримує, і повернути Україну повний контроль над півостровом.

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