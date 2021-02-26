Чернівецька область з 27 лютого вводить обмеження "червоної" зони
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У Чернівецькій області вирішили з 27 лютого посилити карантин через погіршення ситуації з COVID-19. Обмеження будуть введені до 9 березня.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА, таке рішення сьогодні ухвалила Чернівецька обласна комісія ТЕБ та НС.
З 27 лютого до 9 березня включно в області забороняється робота:
- закладів громадського харчування, ресторанів, барів, крім адресної доставки,
- навчальних закладів, крім закладів дошкільної та спеціальної освіти,
- розважальних центрів, зон відпочинку в торгових центрах.
Також не дозволяється проводити масові заходи.
"Ми мусимо посилити карантинні обмеження, щоб призупинити стрімке поширення COVID-19", - сказав перший заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації Ковалюк Богдан.