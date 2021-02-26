Для COVID-вакцинації 75% населення світу потрібно більш ніж п'ять років, - Bloomberg

У 100 країнах світу почалася кампанія з вакцинації проти коронавірусу, загалом було введено понад 225 млн доз вакцини.

Як передає Цензор.НЕТ, такі дані наводить Bloomberg, пише Укрінформ.

За останніми даними, у світі щодня вводять приблизно 6,07 млн доз COVID-вакцин. За такого темпу вакцинації, щоб охопити 75% населення дводозовою вакциною, потрібно приблизно 5,1 року.

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У США кількість американців, які отримали принаймні одну дозу вакцини проти коронавірусу, продовжує перевищувати чисельність інфікованих від початку пандемії. На цей час було введено 68,3 млн доз вакцини. Водночас, за статистикою, у США у понад 29 млн осіб був підтверджений діагноз COVID-19. За таких темпів вакцинації потрібно приблизно 10 місяців, щоб охопити 75% населення дводозовою COVID-вакциною.