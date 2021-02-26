"Окупація Криму і Донбасу - це могильний камінь Російської імперії", - Яценюк

Які б укази і закони не ухвалював Кремль, як би не наповнював окуповану землю зброєю, як би не викорінював присутність кримських татар і українців і не заселяв росіянами, окупований Крим повернеться до України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив експрем'єр-міністр, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк.

У День спротиву окупації Яценюк наголосив, що, окупувавши Крим, "Путін ударив мільйони": "Ніхто і ніколи не подарує, не пробачить і не забуде йому цього злочину".

"Окупація Криму і Донбасу - це могильний камінь Російської імперії", - підкреслив експрем'єр.

Яценюк висловив солідарність з усіма мешканцями Криму, які не приймають і чинять внутрішній опір російській окупації.

"Підтримую наших братів і сестер, кримських татар: повернення Криму Україні і їхнього права на вільне життя на рідній землі - це наша спільна національна мета", - написав лідер "Народного Фронту".

Він висловив підтримку кримським українцям, які зазнають гонінь і переслідувань: "Кожна чесна людина і кожна національність зазнає сьогодні в Криму принижень з боку окупантів і русифікаторів".

Яценюк також подякував світовому співтовариству за послідовну підтримку нашого народу і нашої територіальної цілісності: "Ця позиція незмінна ще з часу першої історичної резолюції Генеральної Асамблеї ООН у 2014 році, схваленої за ініціативою нашого уряду".

"Звільнення Криму і Донбасу - нероздільні питання. Їхнє вирішення неможливе одне без іншого. Агресор - один. Злочин - один. Наша перемога, перемога всього Українського народу над путінською гідрою - єдина і неминуча", - підкреслив Яценюк.

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