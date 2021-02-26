Разумков про вирок Стерненку: В Україні є багато механізмів, як відстояти свою правоту, і не забувайте про ЄСПЛ

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не коментує рішення суду щодо одеського активіста Сергія Стерненка, при цьому зазначає, що якщо комусь воно не подобається, то в Україні є правові механізми, щоб його оскаржити.

"Я не маю права як голова Верховної Ради давати оцінку діяльності суду", - сказав Разумков на брифінгу у Вінниці в п'ятницю.

Він підкреслив, що будь-який громадянин України повинен зважати на рішення суду, і якщо воно йому не подобається, що у нас є багато механізмів, як відстояти свою правоту на території України, "але і не забувайте про ЄСПЛ".

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

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Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

Протестувальники на вул. Банковій під будівлею Офісу Президента оголосили про безстрокову акцію протесту з 27 лютого.