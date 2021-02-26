Стерненко в листі із СІЗО звернувся до Зеленського: "Якщо ви не виженете чортів, вони знищать і вас"
Як передає Цензор.НЕТ, текст листа опублікований у Telegram-каналі Стерненка.
"Хочу вибачитися перед президентом за те, що в суді назвав його словом з трьох букв. З мого боку було неправильно так говорити про гаранта, який, як бачимо, забезпечує в Україні правовий лад. Пане президенте! Мені болить за те, що ваша команда штовхає країну до прірви. У мене немає симпатій до вас, але я дуже переживаю за державу. Якщо ви не виженете чортів, вони знищать і вас", - підкреслив активіст.
Також Стерненко висловив повагу Сергію Кошману, який звільнився з Офісу Президента.
Крім того, активіст закликав українців не зупинятися.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.
Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).
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Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.
Протестувальники на вул. Банковій під будівлею Офісу Президента оголосили про безстрокову акцію протесту з 27 лютого.