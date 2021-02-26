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Членам РНБО ще не надали порядку денного сьогоднішнього засідання, - Разумков

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Членам РНБО ще не надали порядку денного сьогоднішнього засідання, - Разумков
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков стверджує, що наразі не знає порядку денного засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО), яке відбудеться сьогодні ввечері.

Про це він заявив на брифінгу у Вінниці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Те, що сьогодні відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони, - інформація з'явилася і була надіслана ​​членам РНБО вчора ввечері ... Порядок денний засідання станом на сьогодні членам РНБО надано не було. Я так розумію, що він буде переданий для ознайомлення безпосередньо на засіданні РНБО", - сказав Разумков.

Він також повідомив, що через те, що перебуває з робочою поїздкою у Вінницькій області, навряд чи зможе брати участь у засіданні РНБО.

Як повідомлялося, Зеленський скликає 26 лютого засідання РНБО з актуальних питань державної безпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потрібно поміняти закон про санкції, щоб такі повноваження були в повному обсязі у РНБО, - Разумков

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Топ коментарі

  • Рома Маестро
    И это правильно!!! В прошлы раз, после твоего слива, Разумков -продажная гнида, Мертветчук успел перегнать все свои самолеты в Швейцарию!!!
  • Amber
    Песни "зеленых" "Все плохое уже позади ...", плавно перехоят в "И Вова такой молодой и и полный п...ц впереди..." 🤣🤣🤣
  • ПАРАБЕЛЛУМ 777
    Членам СНБО еще не предоставили повестку дня сегодняшнего заседания, - Разумков - Цензор.НЕТ 8410
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