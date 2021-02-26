Членам РНБО ще не надали порядку денного сьогоднішнього засідання, - Разумков
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Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков стверджує, що наразі не знає порядку денного засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО), яке відбудеться сьогодні ввечері.
Про це він заявив на брифінгу у Вінниці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Те, що сьогодні відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони, - інформація з'явилася і була надіслана членам РНБО вчора ввечері ... Порядок денний засідання станом на сьогодні членам РНБО надано не було. Я так розумію, що він буде переданий для ознайомлення безпосередньо на засіданні РНБО", - сказав Разумков.
Він також повідомив, що через те, що перебуває з робочою поїздкою у Вінницькій області, навряд чи зможе брати участь у засіданні РНБО.
Як повідомлялося, Зеленський скликає 26 лютого засідання РНБО з актуальних питань державної безпеки.