Новини • Вирок Стерненку

Україна п'ята у світі за витратами на правосуддя і 158 - щодо забезпечення верховенства права, - Шабунін

5 04539
Україна п'ята у світі за витратами на правосуддя і 158 - щодо забезпечення верховенства права, - Шабунін
Україна витрачає 3,02% ВВП на правопорядок.

Про це глава правління Центру протидії корупції (ЦПК) Віталій Шабунін повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Дві цифри, які переконають вас прийти в суботу під ОП на "Справедливість Стерненку - справедливість усім!". Україна 5 (!) в світі за витратами на правосуддя (щодо ВВП). Джерело МВФ. Україна 158 (!!!) у світі у забезпеченні верховенства права. Джерело Світовий Банк", - розповів Шабунін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стерненко в листі із СІЗО звернувся до Зеленського: "Якщо ви не виженете чортів, вони знищать і вас"

Україна пята у світі за витратами на правосуддя і 158 - щодо забезпечення верховенства права, - Шабунін 01
Україна пята у світі за витратами на правосуддя і 158 - щодо забезпечення верховенства права, - Шабунін 02

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбулася біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями сталися сутички.

Протестувальники на вул. Банковій під будівлею Офісу Президента оголосили про безстрокову акцію протесту з 27 лютого.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Вла
    При космічних рівнях зарплат судді все одно беруть хабарі та виносять неправосудні рішення..
    Пряник є, а про кнут - забули.
  • Владимир Иванец
    Пятые в мире по расходам на правосудие при полном отсутствии такового. Мы им еще и платим за то скотство, что они с нами творят! Украина пятая в мире по расходам на правосудие и 158 - по обеспечению верховенства права, - Шабунин - Цензор.НЕТ 6445
  • Василь Довганенко 7230397a
    Є ще куди двигати вперед і назад, вперед по видаткам, назад по верховенству права.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини