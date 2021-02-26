Рада на наступному пленарному тижні ухвалить законопроєкт про інститут старост, - Разумков

Народні депутати на майбутньому пленарному тижні розглянуть законопроєкт про інститут старост, прогнозує голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Якщо я не помиляюся, на цьому тижні буде також законопроєкт, пов'язаний зі старостами, і ми зможемо його проголосувати незабаром. Це також частина децентралізації, і він буде прийнятий", - сказав Разумков на брифінгу в п'ятницю у Вінниці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У той же час спікер зазначив, що правильніше було б проводити реформу децентралізації через зміни до Конституції, і після цього вже міняти законодавство.

Він нагадав, що зміни до Конституції - досить непростий процес: закон 226 голосами відправляється в Конституційний суд, а після його повернення його знову повинні підтримати 226 голосами народних депутатів, і на наступній сесії 300 народних депутатів повинні його підтримати.

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"Будьмо відвертими, реформа децентралізації не всім подобається, хтось буде їй заважати і відразу набрати 300 голосів не так просто ... тому була інша пропозиція, за яким ми і пішли - змінювати законодавство", - зазначив Разумков.