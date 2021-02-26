Реформа в армії: У ВСУ змінили стройовий крок. Тепер військовослужбовці підніматимуть ногу на 5 см нижче. ФОТО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ukrmilitary.
Нагадаємо, що 13 лютого анонсували попередній план військового параду з нагоди 30-ї річниці Незалежності України, під час якого, зокрема, мають використовувати і новий стройовий крок.
Сьогодні в президентському полку вже почали тренуватися ходити по новому.
"Основною відмінністю стало те, що військовослужбовці, які рухаються стройовим кроком піднімають ногу на 10-15 см від землі, замість раніше визначених 15-20 см", – повідомляє пресслужба командування Сухопутних військ ЗС України.
У командуванні також зауважили, що військовослужбовці на тренуванні рухалися зі швидкістю 110 кроків за хвилину, а довжина кроку становила 70-80 см.
Нагадаємо, що в 2019 році Верховній Раді пропонували скасувати Стройовий статут.