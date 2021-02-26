МЗС України про заяви РФ щодо Криму: "Виключно фантастична пропаганда"
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У Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяву віцеспікера Державної думи Російської Федерації Петра Толстого щодо Криму. У МЗС назвали "фантастичною пропагандою" його заяву про те, що Крим нібито ніколи не повернеться до складу України.
Про це у Twitter написав речник МЗС України Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.
"У романах Льва Толстого була правда, а в заявах його нащадка - виключно фантастична пропаганда", - написав Ніколенко.
Нагадаємо, вчора Толстой заявив, що ні Крим, ні Севастополь нібито ніколи не повернуться в Україну і завжди будуть частиною Російської Федерації.