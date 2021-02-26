МЗС України про заяви РФ щодо Криму: "Виключно фантастична пропаганда"

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяву віцеспікера Державної думи Російської Федерації Петра Толстого щодо Криму. У МЗС назвали "фантастичною пропагандою" його заяву про те, що Крим нібито ніколи не повернеться до складу України.