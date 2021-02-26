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Домовленостей про новий транш МВФ зможемо досягти приблизно до початку літа, - Милованов

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Домовленостей про новий транш МВФ зможемо досягти приблизно до початку літа, - Милованов
Україна очікує, що зможе досягти домовленостей з МВФ про надання нового траншу кредиту вже до початку літа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "BBC" заявив радник глави Офісу Президента Тимофій Милованов.

"Нам гроші потрібні для макроекономічної стабільності, і, особливо, до вересня. Тому я думаю, що в будь-якій ситуації ми досягнемо домовленостей приблизно до початку літа", - зазначив Милованов.

Відповідаючи на запитання, які зобов'язання перед МВФ залишилося виконати Україні, радник глави ОП заявив: "Достатньо багато. Є, наприклад, проблеми з Вищою радою правосуддя. Є проблеми з НАБУ. Частково вони викликані рішенням Конституційного Суду. А для тих проєктів, наприклад, щодо яких я працюю з документами, я бачу, що у МВФ позиція теж змінюється. Наприклад, у вересні у них по одному питанню була одна позиція, а зараз вона в тому ж напрямку стала набагато жорсткішою. А в якомусь стала легшою" .

Читайте на "Цензор.НЕТ": Своїм пресрелізом МВФ створив негативний фон для візиту Зеленського в ОАЕ, - радник глави ОП Милованов

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Топ коментарі

  • Віталій Павлов
    Дивись на обкакайся 😁💩"проффесор" трускавецький🧐
  • николай николаенко 598090f8
    МВФ "обкакалось", а запах почему-то от Милованова исходит.
  • wake up-UA
    Договоренностей о новом транше МВФ сможем достигнуть где-то к началу лета, - Милованов - Цензор.НЕТ 3190
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