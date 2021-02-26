Домовленостей про новий транш МВФ зможемо досягти приблизно до початку літа, - Милованов

Україна очікує, що зможе досягти домовленостей з МВФ про надання нового траншу кредиту вже до початку літа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "BBC" заявив радник глави Офісу Президента Тимофій Милованов.

"Нам гроші потрібні для макроекономічної стабільності, і, особливо, до вересня. Тому я думаю, що в будь-якій ситуації ми досягнемо домовленостей приблизно до початку літа", - зазначив Милованов.

Відповідаючи на запитання, які зобов'язання перед МВФ залишилося виконати Україні, радник глави ОП заявив: "Достатньо багато. Є, наприклад, проблеми з Вищою радою правосуддя. Є проблеми з НАБУ. Частково вони викликані рішенням Конституційного Суду. А для тих проєктів, наприклад, щодо яких я працюю з документами, я бачу, що у МВФ позиція теж змінюється. Наприклад, у вересні у них по одному питанню була одна позиція, а зараз вона в тому ж напрямку стала набагато жорсткішою. А в якомусь стала легшою" .

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