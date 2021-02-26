Євросоюз вирішив залишити закритими кордони для туристів

Глави держав і урядів країн - членів Європейського Союзу домовилися найближчим часом зберігати обмеження на несуттєві поїздки.

Про це йдеться в спільній заяві після відео саміту Європейської Ради, передає Цензор.НЕТ.

Лідери зазначили, що епідеміологічна ситуація залишається складною, а нові штами вірусу створюють додаткові виклики, тому найближчим часом необхідно зберігати строгі обмеження і одночасно прискорити доставку вакцини.

"На цей момент всі несуттєві поїздки повинні бути обмежені. Ми вітаємо прийняття двох рекомендацій Ради ЄС щодо поїздок в межах ЄС і в'їзду в ЄС, згідно з якими обмеження можуть вводитися відповідно до принципів пропорційності і недискримінації, і беручи до уваги особливість становища прикордонних громад", - зазначають лідери.

Також читайте: Влітку знімуть частину обмежень для поїздок за кордон, - Кулеба

При цьому, зазначають вони, важливо забезпечити безперешкодне пересування товарів і послуг в рамках єдиного ринку.