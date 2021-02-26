Вакцини проти коронавірусу перетворюються на "політичну валюту", - Bloomberg

Багато країн вже почали масово вакцинувати власне населення проти коронавірусу. Цілком закономірно, що в умовах пандемії коронавірусу доступ до вакцини стає новою формою "політичної валюти", а "вакцинна дипломатія" перетворюється на демонстрацію сили і впливу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня", про це пише Bloomberg.

Як приклад видання наводить ситуацію в Ізраїлі, де чітко простежується вакцинна дипломатія. Видача Ізраїлем невеликих порцій надлишкової вакцини проти COVID менш ніж 19 країнам, включаючи Угорщину, Чехію, Уганду, Кенію і Мавританію - може здатися дивним гуманітарним жестом або принаймні формою стратегічного охоплення. Однак це краще розглядати як поєднання геополітики і внутрішньополітичної стратегії ізраїльського прем'єр-міністра.

До четвертих загальнонаціональних виборів за два роки Ізраїлю залишилося чекати менше місяця; перемога Нетаньяху гарантувала б йому шостий термін на посту прем'єр-міністра. Подібно до того, як поширення вакцини у Великій Британії поліпшило репутацію тамтешнього лідера Бориса Джонсона, так і несподівана операція Нетаньяху з компанією Pfizer про постачання вакцин для населення Ізраїлю і швидке впровадження вакцинації поліпшили його шанси на перевибори.

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Зараз Нетаньяху хвалиться, що в Ізраїлі є більш ніж достатня кількість вакцин для щеплення кожного громадянина. Це ставить його у вигідне становище, до того ж, Нетаньяху може передавати залишки вакцини в свої союзницькі країни в обмін на їхню дипломатичну підтримку в майбутньому.

Кількість вакцин порівняно незначна, як повідомляється, від тисячі до п'яти тисяч доз на країну. Але цього цілком достатньо, щоб показати символічний політичний жест Ізраїлю. Це також нагадування виборцям про те, наскільки успішно Нетаньяху протягом багатьох років розвивав відносини з країнами в Африці, Латинській Америці і серед колишніх радянських "супутників".

Вакцинна дипломатія, як і всі речі, пов'язані з COVID-19, є складною. Ізраїль успішно почав масову вакцинацію. Ефективність вакцини у зовнішній і внутрішній політиці - це експеримент, який триває досі, резюмує видання.