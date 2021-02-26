Разумков поки не знає, коли Рада візьметься за законопроєкт про колабораціонізм: Є різні приклади, можна розглянути за місяць, а можна - і за рік

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не готовий прогнозувати терміни голосування за законопроєкт про колабораціонізм у парламенті.

Про це він повідомив на брифінгу під час робочої поїздки до Вінниці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо етапів розгляду - як і будь-який інший законопроєкт заходить до Верховної Ради. 14 днів, якщо не скорочені строки, - на подачу альтернативних законопроєктів, після цього від комітету багато залежить, коли вони можуть його розглянути, прийняти рішення, чи вони будуть залучати експертне співтовариство для обговорення та ухвалення рішення. А потім він може потрапити до Верховної Ради. Є різні приклади, коли законопроєкт можна розглянути і за місяць, а є законопроєкти, які готуються до розгляду і по пів року, і рік. Це не лише залежить від мене, як Голови Верховної Ради, а й усіх народних депутатів", - сказав Разумков.

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За його словами, він іще не читав законопроєкт. "Зараз прокоментувати мені важко, для того, щоб бути об’єктивним. У нас можуть бути різні назви законопроєктів, я бачив дуже гарні. А потім, коли ти розкриваєш законопроєкт, - там плакати хочеться. Для того, щоб компетентно говорити про цей законопроєкт, його треба вивчити", - зазначив Голова Верховної Ради.

На запитання, чи є у керівництва ВР політична воля, аби проєкт закону якнайшвидше потрапив до сесійної зали, спікер зазначив, що "тут не воля повинна бути, тут повинен бути закон". "І так відбуватиметься по відношенню до будь-якого законопроєкту"., - запевнив Разумков.

Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №5144 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність)". Крім того, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає дозволити ліквідувати політичні партії, уповноважені особи яких були засуджені за колабораціонізм. Це передбачається законопроєктом №5143 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо забезпечення відповідальності осіб, які здійснювали колабораційну діяльність)". У парламенті попереднього скликання був зареєстрований законопроєкт про колабораціонізм. Однак документ не знайшов підтримки у сесійній залі.