Кулеба зустрівся з главою МЗС Франції: Обговорюємо динаміку нормандського формату і Кримську платформу
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Глава МЗС України Дмитро Кулеба під час робочого візиту до Франції зустрівся з міністром закордонних справ Франції Жан-Івом Ле Дріану.
Про це Кулеба написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Це наша перша особиста зустріч з французьким колегою Жан-Івом Ле Дріану. На порядку денному: двосторонні відносини, торгівля, великі інвестиційні проекти, подальша інтеграція України в ЄС і НАТО. Обговоримо також динаміку в нормандському форматі і Кримську платформу", - уточнив Кулеба.
Як повідомлялося, 26 лютого глава МЗС Кулеба здійснює робочий візит до Франції.