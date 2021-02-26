Новини

Жодна моя дитина президентом у Білорусі після мене не буде, - Лукашенко

3 55744
Жодна моя дитина президентом у Білорусі після мене не буде, - Лукашенко
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що не має наміру передавати владу в країні жодному зі своїх синів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "БелТА".

Лукашенко зробив відповідну заяву у зв'язку з тим, що його старший син Віктор Лукашенко, який до цього часу працював на посаді першого віцепрезидента Національного олімпійського комітету, обраний Олімпійськими зборами на пост президента НОК.

"І, найголовніше, багато ж ви чуєте розмов: транзит влади, ось тут зараз Лукашенко старшому як мінімум передасть владу, він буде правити в країні. Я часто казав, що в нашій родині це ніколи не обговорювалося і обговорюватися не може. Тому що жодна моя дитина Президентом у Білорусі не буде після мене. І Віктор, якщо ви його оберете, не буде державним службовцем. Він сьогодні ж буде звільнений з посади помічника Президента з національної безпеки з усіма наслідками, що випливають звідси. Я не тисну на вас і не наполягаю. Це ваш вибір", - сказав він.

Також читайте: Лукашенко: Білорусь і Росія допрацьовують останні деталі інтеграції

Жодна моя дитина президентом у Білорусі після мене не буде, - Лукашенко 01
Віктор Лукашенко. Фото: НОК

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Константин Коц
    Скоро беларусиссия станет губерней России, а на кой хер президент губернии...
  • саша паламарчук
    Ни один мой ребенок президентом в Беларуси после меня не будет, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9543
  • aleks kyb
    Ясный пень шо не будет. Возможно, и в Белорусии они жить не будут.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини