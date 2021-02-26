Жодна моя дитина президентом у Білорусі після мене не буде, - Лукашенко
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "БелТА".
Лукашенко зробив відповідну заяву у зв'язку з тим, що його старший син Віктор Лукашенко, який до цього часу працював на посаді першого віцепрезидента Національного олімпійського комітету, обраний Олімпійськими зборами на пост президента НОК.
"І, найголовніше, багато ж ви чуєте розмов: транзит влади, ось тут зараз Лукашенко старшому як мінімум передасть владу, він буде правити в країні. Я часто казав, що в нашій родині це ніколи не обговорювалося і обговорюватися не може. Тому що жодна моя дитина Президентом у Білорусі не буде після мене. І Віктор, якщо ви його оберете, не буде державним службовцем. Він сьогодні ж буде звільнений з посади помічника Президента з національної безпеки з усіма наслідками, що випливають звідси. Я не тисну на вас і не наполягаю. Це ваш вибір", - сказав він.