Двох 14-річних школярок з порізаними зап'ястями виявили біля школи на Полтавщині, їм надали медичну допомогу, триває розслідування, - Нацполіція
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Про двох школярок, госпіталізованих до лікарні з порізами на зап'ястях, в поліцію повідомили медичні працівники.
Попередньо відомо, що 14-річних дівчат у стресовому стані виявили біля навчального закладу. Неповнолітнім надали оперативну медичну допомогу. На даний час дівчата у задовільному стані – загроза для життя минула.
"На даний час поліція вивчає причини та умови, що спонукали учениць 8-го класу до заподіяння шкоди власному здоров’ю. За результатами перевірки ми будемо приймати відповідні правові рішення", - повідомив Андрій Тюков, начальник Миргородського районного відділу поліції.
"Ця ситуація – привід для серйозних роздумів над проблемами батьків і дітей, дітей та педагогів, а також міжособистісних стосунків в учнівському колективі. Важливо розуміти, що поведінка підлітків, пов’язана із самоушкодженням (у тому числі несуїцидальним – self-harm), частіше зустрічається серед молоді у стані стресу. Така поведінка спрямована на певний соціальний ефект і найчастіше є прагненням до зміни стосунків, протестом проти конкретного стану речей або ситуації, прагненням звернути на себе увагу, отримати допомогу в розв’язанні конфлікту або навіть самопокаранням за невдачі", - зазначили в Нацполіції.