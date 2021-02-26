Двох 14-річних школярок з порізаними зап'ястями виявили біля школи на Полтавщині, їм надали медичну допомогу, триває розслідування, - Нацполіція

Дві восьмикласниці на Полтавщині порізали собі зап'ястя, їх виявили поблизу школи та викликали швидку допомогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Про двох школярок, госпіталізованих до лікарні з порізами на зап'ястях, в поліцію повідомили медичні працівники.

Попередньо відомо, що 14-річних дівчат у стресовому стані виявили біля навчального закладу. Неповнолітнім надали оперативну медичну допомогу. На даний час дівчата у задовільному стані – загроза для життя минула.

"На даний час поліція вивчає причини та умови, що спонукали учениць 8-го класу до заподіяння шкоди власному здоров’ю. За результатами перевірки ми будемо приймати відповідні правові рішення", - повідомив Андрій Тюков, начальник Миргородського районного відділу поліції.

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"Ця ситуація – привід для серйозних роздумів над проблемами батьків і дітей, дітей та педагогів, а також міжособистісних стосунків в учнівському колективі. Важливо розуміти, що поведінка підлітків, пов’язана із самоушкодженням (у тому числі несуїцидальним – self-harm), частіше зустрічається серед молоді у стані стресу. Така поведінка спрямована на певний соціальний ефект і найчастіше є прагненням до зміни стосунків, протестом проти конкретного стану речей або ситуації, прагненням звернути на себе увагу, отримати допомогу в розв’язанні конфлікту або навіть самопокаранням за невдачі", - зазначили в Нацполіції.