Українські компанії опиняться під міжнародними санкціями за купівлю електроенергії з Білоруської АЕС, - Наливайченко

Міжнародні санкції за співпрацю з Білоруської АЕС можуть поширитися, в тому числі, на українські компанії, які з початку 2021 імпортують електроенергію з цієї станції.

Про це заявив народний депутат, ексглава СБУ Валентин Наливайченко.

"Європейський парламент прийняв резолюцію з вимогою закрити цю Білоруську атомну електростанцію. Будуть міжнародні санкції і цілком ймовірно, що й українські компанії опиняться під міжнародними санкціями за купівлю електроенергії у агресора або його сателіта", - повідомив Наливайченко.

Зокрема під санкції може потрапити компанія "Інтерпайп" олігарха Віктора Пінчука, яка першою почала купівлю струму з Білоруської АЕС. Гроші на імпорт струму з цієї станції в результаті йдуть в Росію.

"Станція побудована за російський кредит, сплачуючи за електрику з Білоруської АЕС, фінансуєш не кого іншого, як російський бюджет і армію. А українські компанії - "Інтерпайп" та інші - велике вітання їм - купують електроенергію саме звідти", - додав Наливайченко.

Нагадаємо, Україна з 2021 року відновила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі. З початку року закуплено понад 550 млн кВт годин на суму 850 млн грн. Найбільшим імпортером є "Дніпропецсталь-Енерго" Віктора Пінчука. Імпорт також здійснюють компанії "ДЕ Трейдинг" Максима Єфімова і "ЕРУ Трейдинг" Ярослава Мудрого.