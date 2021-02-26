Новини

Українські компанії опиняться під міжнародними санкціями за купівлю електроенергії з Білоруської АЕС, - Наливайченко

8 14338
Українські компанії опиняться під міжнародними санкціями за купівлю електроенергії з Білоруської АЕС, - Наливайченко
Міжнародні санкції за співпрацю з Білоруської АЕС можуть поширитися, в тому числі, на українські компанії, які з початку 2021 імпортують електроенергію з цієї станції.

Про це заявив народний депутат, ексглава СБУ Валентин Наливайченко.

"Європейський парламент прийняв резолюцію з вимогою закрити цю Білоруську атомну електростанцію. Будуть міжнародні санкції і цілком ймовірно, що й українські компанії опиняться під міжнародними санкціями за купівлю електроенергії у агресора або його сателіта", - повідомив Наливайченко.

Зокрема під санкції може потрапити компанія "Інтерпайп" олігарха Віктора Пінчука, яка першою почала купівлю струму з Білоруської АЕС. Гроші на імпорт струму з цієї станції в результаті йдуть в Росію.

"Станція побудована за російський кредит, сплачуючи за електрику з Білоруської АЕС, фінансуєш не кого іншого, як російський бюджет і армію. А українські компанії - "Інтерпайп" та інші - велике вітання їм - купують електроенергію саме звідти", - додав Наливайченко.

Нагадаємо, Україна з 2021 року відновила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі. З початку року закуплено понад 550 млн кВт годин на суму 850 млн грн. Найбільшим імпортером є "Дніпропецсталь-Енерго" Віктора Пінчука. Імпорт також здійснюють компанії "ДЕ Трейдинг" Максима Єфімова і "ЕРУ Трейдинг" Ярослава Мудрого.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Маркиз
    Торчок Капітулянтович Щеленський

    За січень держборг України зріс на півмільярда доларів,
    Україна може забути про гроші МВФ у 2021 році, - О.Пендзин.
    У січні промислове виробництво в Україні скоротилось ще на 4%, а капітальні інвестиції впали на 38,2%.
    Кінець епохи бідності настав.
    Хуже нє будєт! Хоть паржом!

    Украинские компании окажутся под международными санкциями за покупку электроэнергии с Белорусской АЭС, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 8652

    ***
    Латвія передала українським військовим медичні авто!
    Військово-медична служба ЗСУ отримала партію медичних легкоброньованих автомобілів, які будуть доправлені на фронт.
    Дякуємо, друзі!
    Проте ЗеленськийУкраинские компании окажутся под международными санкциями за покупку электроэнергии с Белорусской АЭС, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 3069 продав "Лігу сміху" ворожій Москві, яка піарить в ній окупантів з ОРДЛо і Криму.

    ***
    Зеленський, який чотири рази відкосив від армії, підписав указ про строки проведення чергових призовів на строкову військову службу у 2021 році.
    Якийсь оксюморон!
    ЗЕвиборці явно шизофреники, бо вибрали сцикуна-уклониста головнокомандувачем армії під час війни.

    ***
    Украинские компании окажутся под международными санкциями за покупку электроэнергии с Белорусской АЭС, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 898

    Украинские компании окажутся под международными санкциями за покупку электроэнергии с Белорусской АЭС, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 9895

    Украинские компании окажутся под международными санкциями за покупку электроэнергии с Белорусской АЭС, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 9113

    ***
    Капітальні інвестиції в економіку України скоротилися на 28%.
    Хіба ще є дурні, хто вкладатиме в економіку клоунів, де президент - брехун та корупціонер, а олігархи - хазяїва країни?
  • Vladimir Soukhov
    Це потрібно бути взагалі геть без мізків, щоб увергнути Україну в таку авантюру.
  • Andriy Kalnyshevsky
    Поздоровимо зебілів...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини