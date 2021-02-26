Від завтра в Києві починається ремонт Індустріального шляхопроводу: рух транспорту і пішоходів частково обмежать до літа
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Київавтодор" у Facebook.
Із 27 лютого до 31 травня на Індустріальному шляхопроводі частково обмежать рух транспорту і пішоходів
Розпочинається перший етап капітального ремонту Індустріального шляхопроводу. Роботи виконають у комплексі з оновленням вул. Борщагівської. Це перший капремонт автомобільної частини шляхопроводу з моменту його побудови в 1977 році.
Із 27 лютого роботи розпочинають на частині шляхопроводу в напрямку центру. Наступного тижня – розпочнуть також у напрямку Борщагівки. Під час робіт рух буде частково обмежено на 1,5 смуги на обох частинах шляхопроводу.
Також під час першого етапу обмежать прохід пішоходів на частині шляхопроводу в бік центру. Пішоходи зможуть рухатись тротуаром шляхопроводу з боку станції метро "Шулявська".