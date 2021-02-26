Інтерпол відмовляється розшукувати причетних до злочинів в окупованому Криму, - прокурор АРК Поночовний

Інтерпол відмовляється здійснювати розшук осіб, причетних до злочинів на території окупованого РФ півострова Крим, заявив керівник прокуратури Автономної Республіки Крим та м.Севастополь Ігор Поночовний.

"Основна проблема, з якою стикаємося ми та правоохоронні органи автономії, зважаючи на ту специфіку, в якій ми працюємо, це блокування порядку здійснення спеціального досудового розслідування. Тому що на сьогодні Кримінально-процесуальний кодекс України дозволяє здійснювати спеціальне досудове розслідування лише стосовно осіб, оголошених у міжнародний розшук", - сказав він під час телемарафону до Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим і м. Севастополя у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Поночовний пояснив, що для того, щоб суд дав згоду на здійснення спеціального досудового розслідування, необхідно оголосити особу в міжнародний розшук.

"По-перше, процедуру в національному законодавстві прописано абсолютно недосконало, але найбільшою проблемою в цьому випадку є позиція самого Інтерполу, який абсолютно під різними причинами й мотивам відмовляється здійснювати розшук осіб, які причетні до тих чи інших злочинів, скоєних у Криму. Це стосується і військових злочинів, злочинів проти засад національної безпеки, загальнокримінальних злочинів. Тобто абсолютний бойкот будь-яких ініціатив із міжнародного розшуку злочинців, які скоїли злочини в Криму, оголошений Інтерполом. Неофіційно, звісно", - зазначив він.

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За словами керівника прокуратури АР Крим і м. Севастополя, не маючи можливості через Інтерпол оголосити в міжнародний розшук цих осіб, немає змоги отримати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування і заочного засудження цих осіб.

"Минулого тижня у Верховній Раді в першому читанні було проголосовано законопроект про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо вдосконалення механізмів здійснення спеціального досудового розслідування, який значно спрощує бюрократичні процедури, і сподіваємося, що з розблокуванням такого механізму ці справи підуть до суду швидше й у суді також рухатимуться швидше", - зазначив він.

Керівник прокуратури Криму також наголосив, що у справі про засудження Ахтема Чийгоза встановлено 29 осіб, безпосередньо причетних до його переслідування. "З них уже стосовно семи осіб - направлено до суду з обвинувальними актами в порядку спеціального досудового розслідування. Вироків, на жаль, поки що немає. Є труднощі в українських судах зі спеціальним досудовим розслідуванням і заочним засудженням. Осіб, які безпосередньо чинили переслідування, встановлено", - розповів Поночовний.

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