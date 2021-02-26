Половина населення Ізраїлю отримала одну дозу COVID-вакцини

Майже половина населення Ізраїлю вже щеплена першою дозою вакцини проти коронавірусу. Ще 35% громадян отримали дві дози.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Ізраїлю Юлій Едельштейн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Зазначається, що чисельність населення Ізраїлю становить 9,3 мільйона осіб, серед яких 4,6 млн вже прийняли першу дозу вакцини, 3,7 млн ​​прийняли обидві дози вакцини.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що до кінця березня будуть щеплені всі громадяни старше 16 років. За його словами, це дозволить відкрити країну в квітні після пандемії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцини проти коронавірусу перетворюються на "політичну валюту", - Bloomberg

Ізраїль почав вакцинацію препаратом компаній Pfizer і BionTech 20 грудня 2020 року.