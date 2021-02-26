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Половина населення Ізраїлю отримала одну дозу COVID-вакцини

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Половина населення Ізраїлю отримала одну дозу COVID-вакцини
Майже половина населення Ізраїлю вже щеплена першою дозою вакцини проти коронавірусу. Ще 35% громадян отримали дві дози.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Ізраїлю Юлій Едельштейн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Зазначається, що чисельність населення Ізраїлю становить 9,3 мільйона осіб, серед яких 4,6 млн вже прийняли першу дозу вакцини, 3,7 млн ​​прийняли обидві дози вакцини.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що до кінця березня будуть щеплені всі громадяни старше 16 років. За його словами, це дозволить відкрити країну в квітні після пандемії.

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Ізраїль почав вакцинацію препаратом компаній Pfizer і BionTech 20 грудня 2020 року.

Топ коментарі

  • Li Quan
    А тут под лярда гривен спустили на прокладки Степанова и завезли 40 тыс несертифицированого и не прошедшего иссследования шмурдяка, которым от силы изъявило желание под 100 человек на всю страну привиться...
  • Лариса fb3d953c
    У нас и так уже инфекция на спаде, если бы не иностранные туристы с новыми штаммами, то ее уже бы не было. Сама природным способом ушла, как любая инфекция, выработался коллективный иммунитет и прививки тут не нужны абсолютно.
  • Лариса fb3d953c
    Степанова посадят за всю эту аферу рано или поздно. Это не цацки пецки, а препарат довольно опасный для применения, с противопоказаниями, с вредными добавками, еще и недоисследованный и недоработанный, а значит может вредить здоровью каждого привитого. А первая заповедь в медицине - не навреди. Но Степанов о ней и не помнит.
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