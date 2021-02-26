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Стерненко не проситиме Зеленського про помилування, його мета - довести свою невинуватість, - адвокати

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Стерненко не проситиме Зеленського про помилування, його мета - довести свою невинуватість, - адвокати
Засуджений на сім років в'язниці громадський діяч Сергій Стерненко не проситиме амністії у президента Володимира Зеленського.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це в ході пресконференції заявили його адвокати.

Адвокат Масі Найєм підкреслив, що Стерненко не визнає провини і буде подана апеляція на вирок. Юрист упевнений, що просити щось у президента його підзахисний не буде.

"З клопотанням про помилування Сергій звертатися не буде. Його мета - довести свою невинність", - підкреслив інший адвокат активіста Андрій Писаренко.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

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Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

Протестувальники на вул. Банковій під будівлею Офісу Президента оголосили про безстрокову акцію протесту з 27 лютого.

Топ коментарі

  • Andriy Kalnyshevsky
    Стерненко выбрал позицию - "царь не знал, то все бояре".
    Не осуждаю, но момент примечательный.
  • Andriy Kalnyshevsky
    "Хочу извиниться перед президентом за то, что в суде назвал его словом из трех букв. С моей стороны было неправильно так говорить о гаранте, который, как видим, обеспечивает в Украине правовой порядок. Господин президент! Мне больно, что ваша команда толкает страну в пропасть. У меня нет симпатий к вам, но я очень переживаю за государство. Если вы не прогоните чертей, они уничтожат и вас" Источник: https://censor.net/ru/n3250271
  • Myko
    Портнов, Татаров, Венедіктова - трійка Зеленського засудила патріота Стерненка.

    Повний аналіз справи "одеського сєпаратіста Щербича": брифінг адвокатів Стерненка.
    https://www.youtube.com/watch?v=32eL8Z5OGpU
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