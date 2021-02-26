Під час "Кримської платформи" буде ухвалено "Кримську хартію" з кодифікацією політики невизнання дій Росії, - Джапарова

На саміті "Кримської платформи" 23 серпня, який збере світових лідерів, планується ухвалення документа "Кримська Хартія", який засуджує політику Російської Федерації щодо Автономної Республіки Крим.

Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова під час телемарафону до Дня спротиву окупації АРК, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ключовою подією, яка запустить "Кримську платформу", стане саміт 23 серпня. Буде ухвалюватися великий документ політичного характеру - "Кримська хартія", який фактично зафіксує політику тиску, засудження злочинів Російської Федерації. Це буде кодифікацією політики невизнання дій Росії", - заявила Джапарова.

Вона нагадала, що "7 років в Україні тривали лише дискусії і заяви, які мали спорадичний характер". Тому "для України було принциповим систематизувати і дати вектор розвитку всім існуючим ініціативам щодо Криму, а також привнести нові", зазначила перша заступниця міністра закордонних справ.

"Кінцева мета для нас - деокупація Криму", - наголосила Джапарова.

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Вона також додала, що "мети деокупації Криму неможливо буде досягти, якщо не підтримувати цю тематику як у внутрішньоукраїнському розпорядку дня, так і на міжнародній арені". У самій же структурі "Кримської платформи", за її словами, передбачено широке представництво і участь і парламенту, громадських асоціацій і експертів.

Зі свого боку постійний представник президента в АРК Крим Антон Кориневич вважає, що однією з найважливіших цілей "Кримської платформи" є розмова з міжнародними партнерами в широкому контексті.

"Не секрет, що на міжнародних майданчиках ми говоримо про Крим переважно про порушення прав людини. Ми розуміємо всю важливість цього питання, але "Кримська платформа" має охоплювати й інші питання - екологія, культура, безпека, а також санкційні питання, питання Чорноморського басейну і політики невизнання. Ми сподіваємося, що весь цей широкий спектр питань стане доступним для нас і для обговорення на "Кримській платформі", - сказав він.

Кориневич також додав, що "з міжнародними партнерами потрібно говорити не в контексті окупації Криму, а в контексті спротиву окупації".

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