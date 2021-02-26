Під час "Кримської платформи" буде ухвалено "Кримську хартію" з кодифікацією політики невизнання дій Росії, - Джапарова
Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова під час телемарафону до Дня спротиву окупації АРК, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ключовою подією, яка запустить "Кримську платформу", стане саміт 23 серпня. Буде ухвалюватися великий документ політичного характеру - "Кримська хартія", який фактично зафіксує політику тиску, засудження злочинів Російської Федерації. Це буде кодифікацією політики невизнання дій Росії", - заявила Джапарова.
Вона нагадала, що "7 років в Україні тривали лише дискусії і заяви, які мали спорадичний характер". Тому "для України було принциповим систематизувати і дати вектор розвитку всім існуючим ініціативам щодо Криму, а також привнести нові", зазначила перша заступниця міністра закордонних справ.
"Кінцева мета для нас - деокупація Криму", - наголосила Джапарова.
Вона також додала, що "мети деокупації Криму неможливо буде досягти, якщо не підтримувати цю тематику як у внутрішньоукраїнському розпорядку дня, так і на міжнародній арені". У самій же структурі "Кримської платформи", за її словами, передбачено широке представництво і участь і парламенту, громадських асоціацій і експертів.
Зі свого боку постійний представник президента в АРК Крим Антон Кориневич вважає, що однією з найважливіших цілей "Кримської платформи" є розмова з міжнародними партнерами в широкому контексті.
"Не секрет, що на міжнародних майданчиках ми говоримо про Крим переважно про порушення прав людини. Ми розуміємо всю важливість цього питання, але "Кримська платформа" має охоплювати й інші питання - екологія, культура, безпека, а також санкційні питання, питання Чорноморського басейну і політики невизнання. Ми сподіваємося, що весь цей широкий спектр питань стане доступним для нас і для обговорення на "Кримській платформі", - сказав він.
Кориневич також додав, що "з міжнародними партнерами потрібно говорити не в контексті окупації Криму, а в контексті спротиву окупації".