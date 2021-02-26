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У РНБО розповіли, які питання розглядатимуться під час сьогоднішнього засідання

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У РНБО розповіли, які питання розглядатимуться під час сьогоднішнього засідання
Рада національної безпеки і оборони України на засіданні 26 лютого, в п'ятницю, розгляне низку актуальних питань державної безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

"На засіданні у закритому режимі буде розглянуто проєкт "Державної стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь"", - підкреслюється в повідомленні.

Крім цього зазначається, що члени РНБО України також обговорять питання стосовно невідкладних заходів щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства; стану розслідування справ про державну зраду, дезертирство та терористичну діяльність, порушення присяги; а також щодо застосування санкцій.

Як повідомлялося, Зеленський скликає 26 лютого засідання РНБО з актуальних питань державної безпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Членам РНБО ще не надали порядку денного сьогоднішнього засідання, - Разумков

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Топ коментарі

  • Andriy Kalnyshevsky
    Медведчука не забудьте пригласить.
    Поржете над "санкциями" разом
  • 5 копійок
    Невже обговорюватимуть порушення присяги Бубачкою?
  • AbOriginal_UA
    Там есть его представители - разумков, ермак.....
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