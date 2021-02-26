У РНБО розповіли, які питання розглядатимуться під час сьогоднішнього засідання

Рада національної безпеки і оборони України на засіданні 26 лютого, в п'ятницю, розгляне низку актуальних питань державної безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

"На засіданні у закритому режимі буде розглянуто проєкт "Державної стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь"", - підкреслюється в повідомленні.

Крім цього зазначається, що члени РНБО України також обговорять питання стосовно невідкладних заходів щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства; стану розслідування справ про державну зраду, дезертирство та терористичну діяльність, порушення присяги; а також щодо застосування санкцій.

Як повідомлялося, Зеленський скликає 26 лютого засідання РНБО з актуальних питань державної безпеки.

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