Франція з Німеччиною докладуть максимум зусиль для виконання зобов'язань саміту Нормандської четвірки усіма сторонами, - глава МЗС ле Дріан
Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів ле Дріан на пресконференції після переговорів з главою МЗС України Дмитром Кулебою в Парижі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми також обговорювали конфлікт на Донбасі. Франція разом з Німеччиною підтримують функціонування Нормандського формату для того, щоб вирішити цей конфлікт. І ми будемо рішуче надалі підтримувати і докладати всі зусилля для того, щоб зобов'язання, які були взяті на Нормандському саміті в Парижі 9 грудня 2019 року, були виконані усіма сторонами і для того, щоб можна було в конструктивному руслі готуватися до наступного саміту", - сказав він.
Міністр підкреслив, що Франція не визнала, і не визнаватиме незаконної анексії Криму Росією.
"Ми будемо і надалі рішуче підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України в її в міжнародно визнаних кордонах", - зазначив ле Дріан.
Він додав, що Франція і всі європейські партнери будуть і надалі підтримувати Україну в розбудові стабільного демократичного і заможного суспільства.
"Я наголосив на постійній підтримці Францією рішучої позиції України і президента Зеленського на шляху дуже сміливих реформ, щодо реформи судової системи і у боротьбі з корупцією", - додав міністр.
Як повідомлялося, 26 лютого глава МЗС Кулеба здійснює робочий візит до Франції.