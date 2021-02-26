Капітан Нацполіції в Краматорську вимагав хабарі за дозволи на зброю: "такса" становила 6 тис. грн. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.
"Працівники Луганського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції отримали інформацію про факти протиправних дій старшого інспектора з контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи сектору превенції одного з районних відділів поліції Луганщини. Аби отримати дозвіл на придбання вогнепальної зброї, охочі мали надати капітану поліції неправомірну вигоду.
Зокрема, оперативники внутрішньої безпеки НПУ задокументували вимагання поліцейським 6 тис. гривень від чоловіка за дозвіл на мисливську гладкоствольну зброю", - йдется в повідомленні.
Зазначається, що після одержання частини від зазначеної суми хабаря 35-річного старшого інспектора поліції затримали працівники УДВБ НПУ та ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську. Під час санкціонованого обшуку вилучено кошти та дозвільні документи.
Фігуранта затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі ДБР, за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури, вже вручили йому підозру за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
У разі доведення вини поліцейському може загрожувати позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.