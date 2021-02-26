Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи: "Динамо" зіграє з "Вільярреалом", "Шахтар" - з "Ромою"
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Сьогодні під час жеребкування в штаб-квартирі УЄФА в швейцарському місті Ньон українські футбольні клуби "Шахтар" (Донецьк) і "Динамо" (Київ) дізналися суперників у 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Згідно з результатами жеребкування, донецький "Шахтар" зіграє в 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА з римською "Ромою", а київське "Динамо" з іспанським "Вільярреалом".
Жеребкування відбулося сьогодні в штаб-квартирі УЄФА в швейцарському місті Ньон.
Перші поєдинки 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА заплановані на 11 березня, зустрічі у відповідь - 18 березня.
"Динамо" зіграє перший матч у Києві, а "Шахтар" - у Римі.