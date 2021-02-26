Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи: "Динамо" зіграє з "Вільярреалом", "Шахтар" - з "Ромою"

Сьогодні під час жеребкування в штаб-квартирі УЄФА в швейцарському місті Ньон українські футбольні клуби "Шахтар" (Донецьк) і "Динамо" (Київ) дізналися суперників у 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА.