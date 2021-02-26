Україна запросила Макрона взяти участь у "Кримській платформі", - Кулеба

Україна передала запрошення президенту Франції Емманюелю Макрону взяти участь у саміті Кримської платформи.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на пресконференції після переговорів із главою МЗС Франції Жан-Івом ле Дріаном, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я поінформував свого французького колегу про "Кримську платформу", ініціативу президента (України Володимира. - Ред.) Зеленського, і запрошення на неї президента Макрона. Франція, я переконаний, відіграє важливу роль у захисті міжнародного права і захисті прав людини та в деокупації Криму", - сказав Кулеба.

Він подякував за те, що Франція вітає ініціативу "Кримської платформи", підтверджує готовність узяти участь в її інавгураційному саміті. Кулеба додав, що формат участі буде визначений з урахуванням ситуації з пандемією COVID-19 під час проведення саміту.

Крім того, глава МЗС України зазначив, що вони з главою МЗС Франції обговорили співпрацю з НАТО, ЄС і дуже важливу увагу приділили питанню функціонування "нормандського формату" та Мінського процесу.

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"Я вдячний Франції за послідовну та принципову підтримку територіальної цілісності України та її зусилля в "нормандському форматі". Ми й надалі очікуватимемо лідерського підходу Франції до врегулювання конфлікту на Сході України, спричиненого російською агресією проти нашої держави", - зазначив він.

Кулеба наголосив, що на порядку денному - вісім важливих проєктів двосторонніх угод, і вони з Ле Дріаном домовилися активізувати роботу над їхньою підготовкою до підписання.

"Україна вже ефективно співпрацює з компаніями Airbus, OCEA. Тривають переговори з компанією Alstom. Ми додатково обговорили, як наші бізнеси можуть разом працювати у сфері IТ-технологій і галузі енергетики", - розповів він.