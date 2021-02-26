Японія ніколи не визнає заявлену Росією "анексію" Криму, - посольство

Уряд Японії незмінно підтримує суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України, наголошують у посольстві цієї країни в Києві.

"З нагоди Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим і м. Севастополя ще раз нагадуємо про незмінну підтримку уряду Японії суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України і наголошуємо, що Японія ніколи не визнає заявлену Росією "анексію" Криму", - йдеться в повідомленні посольства, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

26 лютого Україна відзначає День спротиву окупації АР Крим і м. Севастополя. Цього дня в Сімферополі відбувся організований меджлісом кримськотатарського народу масовий мітинг під будівлею кримського парламенту проти намірів відокремити Крим від України. Відтоді для України 26 лютого стало символом спротиву окупації, яка триває вже сім років.

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