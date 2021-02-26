У Польщі рекомендували вакцину AstraZeneca людям віком до 69 років
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У Польщі медична рада при уряді збільшила віковий поріг у застосуванні вакцини AstraZeneca з 65 до 69 років.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РАР.
Зазначається, що медична рада оцінила, що в світлі результатів останніх клінічних досліджень можна розширити категорію людей, яким можна рекомендувати цю вакцину.
У п'ятницю підтверджувальне рішення у цій справі оприлюднить група з питань щеплень при МОЗ Польщі, а згодом міністерство оприлюднить це рішення.