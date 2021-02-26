Вільна економічна зона "Крим" дисонує з санкційною політикою МЗС, - Джапарова

Верховна Рада повинна скасувати закон про вільну економічну зону "Крим", який дисонує з політикою Міністерства закордонних справ про необхідність посилення санкційного тиску на Росію за окупацію Кримського півострова.

Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Вона наголосила на важливості парламентського виміру діяльності Кримської платформи, закладеного в її архітектуру, і необхідності роботи парламенту для законодавчого вирішення внутрішніх питань і просування теми деокупації Криму на міжнародному рівні.

"Кримська платформа - це елемент загальної національної політики, це не може сприйматися як панацея від усіх проблем. Тому що є трек задач внутрішніх - це і скасування закону про вільну економічну зону, який дуже дисонує з політикою МЗС: коли ми запрошуємо країни запроваджувати санкції, не торгувати з окупованою територією, а самі маємо вільну економічну зону, то тоді, звісно, це питання дисонансу, це і питання визначення статусу політичних в'язнів, і багато інших питань, пов'язаних з кримськими татарами - корінним народом. Тобто на сьогодні є необхідність законодавчого врегулювання тих чи інших питань", - сказала Джапарова.

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Нагадуємо, ВЕЗ "Крим" — вільна економічна зона, створена на окупованій частині території України (Автономна Республіка Крим і місто Севастополь) згідно з Законом України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" від 12 серпня 2014 р. № 1636-VII. Розпочала діяти 27 вересня 2014 року.