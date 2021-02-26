Вільна економічна зона "Крим" дисонує з санкційною політикою МЗС, - Джапарова
Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Вона наголосила на важливості парламентського виміру діяльності Кримської платформи, закладеного в її архітектуру, і необхідності роботи парламенту для законодавчого вирішення внутрішніх питань і просування теми деокупації Криму на міжнародному рівні.
"Кримська платформа - це елемент загальної національної політики, це не може сприйматися як панацея від усіх проблем. Тому що є трек задач внутрішніх - це і скасування закону про вільну економічну зону, який дуже дисонує з політикою МЗС: коли ми запрошуємо країни запроваджувати санкції, не торгувати з окупованою територією, а самі маємо вільну економічну зону, то тоді, звісно, це питання дисонансу, це і питання визначення статусу політичних в'язнів, і багато інших питань, пов'язаних з кримськими татарами - корінним народом. Тобто на сьогодні є необхідність законодавчого врегулювання тих чи інших питань", - сказала Джапарова.
Нагадуємо, ВЕЗ "Крим" — вільна економічна зона, створена на окупованій частині території України (Автономна Республіка Крим і місто Севастополь) згідно з Законом України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" від 12 серпня 2014 р. № 1636-VII. Розпочала діяти 27 вересня 2014 року.