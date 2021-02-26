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Спецслужби РФ вербують мешканців ОРДЛО в приватні військові компанії, - розвідка

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Спецслужби РФ вербують мешканців ОРДЛО в приватні військові компанії, - розвідка
Спецслужби Російської Федерації вербують мешканців окупованих районів Донецької та Луганської областей у приватні військові компанії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

За інформацією ГУР, під час вербування представники російських спецслужб пропонують бойовикам з першого і другого армійських корпусів, які воюють на Донбасі, а також жителям ОРДЛО зарплату в 5 тисяч доларів на місяць, а також певні пільги за службу в приватних військових компаніях.

"Сьогодні бойовики російських ПВК з тимчасово окупованих територій України залучаються до участі у бойових діях у Лівії та Сирії", - додали в ГУР

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Топ коментарі

  • Рома Маестро
    И это хорошо!!! Чем больше этой бомбасной сепарасни сдохнет Сирии, Ливии, и др., тем меньше придется нашим бойцам их утилизировать!!!
  • Антип61
    Пока что Зеля с Дерьмаком с этим справляются.
  • Василь Довганенко 7230397a
    А Лугандон хто залишиться захищати від ненависних бандєровцєв?
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