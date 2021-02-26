Україна передала ЄС новий список санкцій проти РФ, - посол Точицький

Україна передала Євросоюзу новий список санкцій проти РФ, який стосується порушень прав людини на окупованих територіях Криму і Донбасу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "LB.ua" розповів посол України в Європейському Союзі Микола Точицький.

"Уже ведеться робота за списками, які передала українська сторона. Вони стосуються порушення Росією прав людини в Криму і на Донбасі. Думаю, це буде один з важливих елементів у рамках "Кримської платформи", - зазначив посол.

За словами Точицького, мінімум раз на рік відбувається розмова у форматі Україна - ЄС з питань правових наслідків тимчасової окупації Криму, до порядку денного завжди виносяться питання, пов'язані з дотриманням режиму санкції.

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"Крім того, в рамках наших регулярних політичних консультацій з ЄС ми обговорюємо ці питання, що дозволяє нам реагувати на повідомлення про те, що хтось порушує режим санкцій. Нагадаю, що в МЗС також з'явилася посада спецпредставника з питань санкційної політики, що сприяє кращій координації діалогу ЄС з санкційних питань", - додав посол.