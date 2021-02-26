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Чубаров про окупацію Криму: "Ті, хто за своїми повноваженнями мали захищати Україну, зі своїм завданням не впоралися"

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Чубаров про окупацію Криму: "Ті, хто за своїми повноваженнями мали захищати Україну, зі своїм завданням не впоралися"
Громадянське суспільство в Криму 26 лютого 2014 р. відстояло територіальну цілісність України, не давши зібрати позачергову сесію Верховної Ради Автономної Республіки Крим з метою ухвалення звернення до президента РФ.

Про це під час телемарафону до Дня спротиву окупації АР Крим та Севастополя заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Громадянське суспільство відстояло територіальну цілісність України. А ті, хто за своїми повноваженнями мали захищати Україну, вони зі своїм завданням не впоралися", - наголосив Чубаров.

За його словами, 25 лютого 2014 р. стало відомо, що депутати з оточення керівництва ВР АРК збирають позачергову сесію, на якій "будуть намагатися ухвалити "обращєніє" до Путіна".

"Ми розуміли, що це запрошення Росії, як мінімум, до втручання в українські справи, і в цей день, 25 лютого, ми зустрічалися кілька разів з Константиновим (тодішній голова ВР АРК. - Ред.) і його заступником. Я як голова Меджлісу кримськотатарського народу зі своїми заступниками намагався переконати його відкласти дату сесії на кілька днів, поїхати з групою депутатів на чолі з ним до Києва, зустрітися з тимчасово виконуючим обов'язки президента Турчиновим і узгодити питання Криму, тобто весь процес ввести в конституційне поле України", - розповів Чубаров.

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Проте, за його словами, "Константинов уже собі не належав, у Криму вже були всюди розставлені агенти спецслужб Російської Федерації".

Чубаров підкреслив, що напередодні і в день проведення мітингу, 26 лютого, він не виявив "жодного помітного руху українських політичних партій в Криму".

"Чомусь усі кудись розійшлися, за винятком активістів українського руху, тому нам, Меджлісу кримськотатарського народу, довелося ухвалити рішення, щоб об'єднати всіх людей у Криму на спротив тим планам, які були задумані на 26 лютого", - розповів глава Меджлісу.

Він зазначив, що учасники мітингу 26 лютого - приблизно 15 тисяч представників громадянського суспільства - своє завдання виконали, відстояли територіальну цілісність України і не дали депутатам відправити звернення до Москви.

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"Громадянське суспільство було впевнене, що ввечері 26 лютого в справу вступають українські державні органи і, в першу чергу, правоохоронні органи і Служба безпеки України, але сталося все по-іншому", - констатував Чубаров.

Водночас перший заступник постійного представника Президента України в АРК Дар'я Свиридова наголосила, що питання деокупації Криму - це питання відновлення справедливості як для кожної окремої людини, так і для країни загалом, і для міжнародного права в цілому.

Вона зауважила, що важливо пам'ятати і про події 26 лютого 2014 року, і про людей, які щоденно чинять опір в умовах окупації. Вона також нагадала, що під час мітингу 26 лютого двоє людей загинули, інші отримали ушкодження, а окупаційна "влада" згодом використала його як привід для початку політичних переслідувань жителів Криму.

"Розслідування цих подій, визнання жертвами осіб, які переслідувалися, притягнення до відповідальності винних у цих воєнних злочинах - це теж дуже важливі елементи на нашому шляху до справедливості", - зазначила заступник постпреда.

Як повідомлялося, 26 лютого 2014 року, напередодні окупації Криму російськими військовими, перед будівлею Верховної Ради АРК пройшов багатотисячний мітинг прихильників і противників територіальної цілісності України. З настанням окупації розпочався процес над патріотами України: були затримані заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, а також кримські татари Алі Асанов, Мустафа Дегерменджі, Ескендер Кантеміров, Талят Юнусов, Ескендер Емірвалієв, Арсен Юнусов і Ескендер Небієв.

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Топ коментарі

  • Не один из 73%
    А если бы в 14 году при власти были эти? Чубаров об оккупации Крыма: "Те, кто по своим полномочиям должны были защищать Украину, со своей задачей не справились" - Цензор.НЕТ 716
  • Рома Маестро
    Одного ты точно знаешь - четырежды уклонист от призыва из Кривого Рога....
  • Анатолий К 65c6a92d
    Турчинов у цей час не міг розібратися із ситуацією в Києві, бо вся опущена ригами міліція заховалася, армія дискридитована зеком, який її вигянів на Майдан і розікрадена всіма попередниками, що 10 відсотків техніки тільки рухалося, літаки не літали, броєздатних і то наполовину було десь 5-7 тисяч десантників, половина депутатів у Харкові мали створити якусь малоросію, у всі міста України зайшли російські ДРГ і розшатували виконкоми, військових, міліцію, суди, прокуратуру, тупий нарід надів колорадські стрічки і горлинив "росія", в Одесі, Харкові, Миколаєві, Херсоні, Дніпрі, Запоріжжі, Донецьку, Луганську та десятках мунших міст, були захоплені облради, міськради, вивішени російські тряпки замість українських прапорів... Крим захопили озброєні ДРГ ГРУ і вийшли із казармів війська кацапського флоту, в Донецьку, Луганську вже стріляли, більшість депутатів різних рівнів придбали ворожді прапорці і вижидали, коли його вивішувати на своєму будинку, балконі чи автомобілі... Кримська міліція, СБУ, прокуратура, суди і 90% військових перейшли на бік ворога разом з технікою і зброєю.Президент і частина депутатів ВР, ген.прокурор, міністри, втекли, залишивши порожню казну і відсутність золото-валютних-резервів, а пенсіх і соцвиплати потрібно виплачувати кожного дня.Про що Ви кажете пане? Дякувати пару десятку депутатів із фракції "Партії регіонів", Турчинову, Порошенко, Яценюку," БПП", "народному фронту", "Свободі" та частині позафракціонних, що вони проголосували за виконуючого обовязки президента Турчинова і залишили легітивну Раду. А то памятаєте, як кричали кацапи "київська хунта" і призивали не виконувати накази нелегетимної ніби влади. Дякувати добробатам, волонтерам,частині військових, міліції, прокуратурі,та окремим громадянам, які своїми коштами, продуктами, одежею, теплим словом підтримали одиноких патріотів і спасли Україну.
    А в цей час сцикуни і малороси давали концерти на ворожій території і ні за що не турбувалися, зато зараз такі агресивні і грамотні, навіть генералісимуси, що заднім числом всіх розбомбилим і спаслиб. Якраз це самі великі вороги, які посіяли зневіру, недовіру, брехню і шахраство.
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